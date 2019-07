Fãs sul-coreanos avançam com processo por causa da ausência de Ronaldo

A ausência de Cristiano Ronaldo no encontro de sexta-feira, entre uma equipa de estrelas da Coreia do Sul e a Juventus, continua a dar que falar em solo asiático. Depois de a própria K-League ter avançado com um protesto formal junto da Vecchia Signora , agora chegam notícias que dão conta da intenção de mais de dois mil adeptos sul-coreanos em processar a agência TheFasta, a empresa que tinha a seu cargo a organização da partida.Os adeptos em causa reclamam uma indemnização por não terem tido a oportunidade de ver o avançado português em ação, algo que supostamente havia sido acordado entre a Juventus e a TheFasta na hora de organizar a partida. De resto, o preço dos bilhetes, entre os 23 e os 300 euros, acabava também por ser inflacionado pela presença do craque português e a febre que se gerou na hora da venda, com os ingressos a esgotarem em duas horas e meia, atesta isso mesmo."Até ao momento mais de dois mil fãs contactaram-nos para avançar com o processo. Estamos a planear apresentar um processo oficial em seu nome na próxima semana. Isto se a agência não apresentar um plano concreto de indemnização até lá", declarou o advogado Kim Hun Ki, do escritório de advogados Myungan, à AFP.A ausência de CR7, refira-se, gerou uma onda de indignação nas redes sociais, com vários adeptos a expressarem a sua insatisfação perante o sucedido. Alguns deles até acusaram o português de traição e até 'ameaçaram' deixar de ser fãs do jogador luso. Já durante a partida até chegou a ouvir-se o nome de Messi...