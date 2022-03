Federação Italiana de Futebol mostra-se disponível para receber jogos da liga ucraniana

Sobre a Superliga Europeia, Gravina também deixou um recado a quem lhe quer "dar gás". "A nossa posição não mudou: é a resposta errada para um problema real. Neste momento sentimos uma grande necessidade de unidade e não de mais divisões", garantiu o presidente da federação italiana.

O campeonato ucraniano foi suspenso a 24 de fevereiro, no dia da invasão russa, podendo agora haver uma solução para o término do mesmo. "A FIGC [Federação Italiana de Futebol] está disposta a receber os jogos do campeonato ucraniano, bem como a colaborar com vista ao acolhimento de refugiados de guerra". A posição do presidente do organismo, Gabriele Gravina, é clara sobre a necessidade de ajudar o povo ucraniano nesta dificuldade. O dirigente transalpino assumiu, em entrevista ao jornal 'Corriere della Sera', que o desporto-rei deve mostrar solidariedade ao povo ucraniano."Estou a viver mal a questão ucraniana, assim como todos aqueles que respeitam a vida e a dignidade humana. O futebol está a mostrar uma compaixão que nunca existiu antes. Este desporto é um fenómeno de formidável agregação social. Temo-nos movido de forma compacta e consistente ", frisou.