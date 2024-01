Federação italiana quer reduzir Serie A de 20 para 18 equipas

A federação italiana quer reduzir o número de equipas que disputam a Serie A, o principal campeonato do país, de 20 para 18 equipas, uma medida que é aplaudida pelos clubes grandes mas que logicamente não agrada aos mais pequenos.As equipas de topo encaram a medida com bons olhos, ou não tivessem o calendário em cada época muito apertado, mercê da participação nas competições europeias. Mas os outros não querem ver o risco de despromoção aumentar nem, em contrapartida, as receitas da televisão e de bilheteira diminuirem.A decisão deverá ser tomada a 14 de março, dia em que a federação tem agendada uma assembleia geral extraordinária. Mas a ideia é chegar a um acordo antes, ou seja, reunir uma maioria de 14 votos, pelo que o trabalho de bastidores por estes dias no futebol italiano é intenso...