Federação quer erradicar ultras

Os confrontos de domingo entre ultras da Roma e do Nápoles, em plena autoestrada, mereceram uma dura condenação do presidente da federação italiana, Gabriele Gravina, que pediu sanções mais rigorosas para episódios desta natureza. “As instituições e o futebol devem fazer mais para que estes indivíduos sejam expulsos do sistema e punidos com muita severidade”, lançou.

A fechar a ronda 17 da Serie A, a Atalanta venceu (2-1) o Bolonha (12º) e alcançou Roma e Lazio no 5º posto (31 pontos). Já o Hellas Verona, com Miguel Veloso no banco, subiu a 18º entregando o último lugar à Cremonese, adversário que bateu por 2-0.