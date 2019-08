Federico Fazio renova contrato com a Roma até 2021

O argentino Federico Fazio renovou contrato até 2021 com a Roma, orientada pelo treinador português Paulo Fonseca, anunciou esta terça-feira o clube italiano no seu site oficial."É a minha segunda renovação de contrato e estou muito feliz. Desde o primeiro dia, a Roma me deu a confiança de que todo jogador precisa. Espero ficar aqui por muito tempo", disse Federico Fazio.O central argentino, de 32 anos, que chegou à capital italiana em 2016 proveniente do Sevilha, onde se encontrava por empréstimo do Tottenham, tem sido um dos pilares da Roma nas últimas temporadas, em que disputou um total de 135 jogos e marcou 11 golos.A renovação de Fazio surge depois do clube de Paulo Fonseca ter estendido as ligações contratuais nos últimos dias de outros símbolos da equipa, como o bósnio Edin Dzeko (2022), o turco Cengiz Under (2023) e Niccoló Zaniolo (2024).