Felipe Caicedo renova com a Lazio até 2022

O avançado internacional equatoriano Felipe Caicedo, de 31 anos, prolongou contrato com a Lazio por duas épocas, até 2022, informou esta terça-feira o clube de Roma, sexto classificado da Serie A.

"A Lazio comunica que renovou e prolongou o contrato de prestação desportiva com o futebolista Felipe Caicedo até 30 de junho de 2022", refere a nota publicada pela Lazio no site oficial na Internet.

Caicedo está no clube romano desde 2017/18, proveniente do Espanyol. O avançado chegou a representar o Sporting por empréstimo do Manchester City em metade da época de 2009/10, mas sem sucesso, com 11 jogos e sem golos marcados.