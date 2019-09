Fernando Llorente oficializado no Nápoles

O avançado internacional espanhol Fernando Llorente é reforço do Nápoles, clube ao qual chega depois de duas épocas no Tottenham e num momento na carreira em que era um futebolista livre."O Nápoles oficializa a aquisição dos direitos desportivos de Fernando Llorente", indica o clube na sua página oficial, com a mensagem de "bem-vindo" do presidente Aurelio De Laurentiis.O Nápoles não revelou qual a duração de contrato com o jogador, de 34 anos, mas a imprensa italiana avança que o mesmo será de duas épocas.Llorente, que conta 34 internacionalizações e os títulos de campeão mundial em 2010 e europeu em 2012, representou em boa parte da carreira o Athletic Bilbau (2004/2013), antes de representar Juventus, Sevilha, Swansea e Tottenham.No currículo, conta ainda com uma Liga Europa, três títulos de campeão em Itália, uma taça italiana e uma supertaça.