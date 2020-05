Figo não esquece Mancini: «Muito mau a nível humano. Uma das pessoas que mais me humilhou»

Foram quatro o número de anos que Luís Figo esteve ligado ao Inter, de Itália. Durante a passagem pelos nerazzurri, o ex-internacional português conquistou dois campeonatos nacionais, duas Taças de Itália e ainda duas Supertaças, mas existem momentos dos quais não se esquece... pelas piores razões.





Através de uma vídeo-chamada com o ex-internacional italiano Fabio Cannavaro, no Instagram, o antigo extremo criticou a liderança e a pessoa de Roberto Mancini, treinador do qual assume ter sofrido humilhações."No começo, tive uma boa experiência com ele no Inter, depois tive uma má experiência. Era muito mau a nível humano, [Roberto] Mancini foi uma das pessoas que mais me humilhou na minha carreira. Sofri. Já não tinha 20 anos, tinha 34 ou 35. Tive que viver situações que não deveria ter passado", confessou."Não era questão de jogar menos ou mais, aos 34 anos já sabes que isso pode eventualmente acontecer. Mandava-me aquecer 85 minutos e jogava apenas três... isso não é normal. Tinha faltas de respeito e educação [para comigo]. O nosso relacionamento nunca mais voltou a ser o mesmo", concluiu.