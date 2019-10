Filho de Gudjohnsen já marca na Serie B

Sveinn Aron Gudjohnsen, de 21 anos, estreou-se a marcar pelo Spezia Calcio, da Serie B italiana. Marcou o tento decisivo da formação, garantindo assim os 3 pontos a 15 minutos do final do encontro, merecendo rasgados elogios pela estreia a faturar.

Um jogador que tem sido muito protegido no clube, uma vez que ninguém quer que tenha demasiado mediatismo pelas razões erradas. Como filho de Eidur Gudjohnsen, um dos grandes avançados do futebol mundial, ninguém quer que seja demasiado pressionado a seguir as pisadas do pai.

Sveinn Aron esteve 5 anos nos escalões de formação do Barcelona, clube onde o pai também alinhou, mas faltaram-lhe oportunidades e o jogador islandês optou por sair da Catalunha em 2011. Seguiu-se a experiência ao serviço do Ravenna, na Serie C, ganhando destaque e recebendo uma proposta do Spezia, que aceitou de imediato.

Recorde-se que Gudjohnsen tem mais dois filhos – Andri Lucas e Daniel Tristan – estando ambos ao serviço do Real Madrid.