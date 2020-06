Filippo Inzaghi: «Estou zangado com Cristiano Ronaldo»

Filippo Inzaghi foi um jogador que sempre se preocupou com os seus recordes e agora confessa que Cristiano Ronaldo faz com que se sinta zangado.





O treinador do Benevento, de 46 anos, retirou-se em 2012 depois de ganhar um Mundial, duas Ligas dos Campeões e de ter marcado 70 golos em 115 jogos nas competições europeias. Cristiano Ronaldo já leva 177 jogos e 131 golos, com Messi a somar 117 golos em 145 jogos."Sempre me referi ao Ronaldo como um exemplo no balneário porque sei como ele treina", contou Inzaghi, em declarações à 'Gazzetta dello Sport'. "Mas estou zangado com ele e com o Messi. Graças a eles parece que eu e o Raul marcámos poucos golos nas provas europeias..."