Fiorentina atropela Génova e recupera sexto lugar da Serie A

A Fiorentina 'atropelou' esta segunda-feira o Génova, em Florença, na 22.ª jornada da Liga italiana de futebol, ao golear por 6-0, e recuperou o sexto lugar, à custa da Roma, de José Mourinho.

A equipa de Florença fez uma grande exibição, que 'coroou' com um festival de golos, que podia ter-se iniciado logo aos 11 minutos, não fosse o facto de o avançado sérvio Dusan Vlahovic ter desperdiçado um penálti.

No entanto, o golo não tardou a aparecer, aos 15 minutos, pelo lateral direito espanhol Álvaro Odriozola, vantagem ampliada pelo médio Giacomo Bonaventura, aos 34, e pelo lateral esquerdo Cristiano Biraghi, que fechou a contagem em 3-0 ao intervalo.

Na segunda parte, a Fiorentina aplicou a mesma 'dose' ao Génova, com golos de Dusan Vlahovic, aos 51 minutos, de Cristiano Biraghi, que 'bisou', aos 69, e do médio uruguaio Lucas Torreira, aos 77.

Com os três pontos hoje somados, a Fiorentina recuperou o sexto lugar, com 35 pontos (21 jogos), à custa da Roma, que segue com os mesmos pontos, em sexto lugar, mas tem um jogo a mais, enquanto o Génova é penúltimo, em 19.º, com 12 (22).

O Inter lidera com 50 pontos (21 jogos), seguido do AC Milan, que hoje foi, surpreendentemente, derrotado em casa pelo Spezia, por 2-1, com 48 (22), do Nápoles, que foi hoje a Bolonha vencer por 2-0, com 46 (22), da Atalanta, com 42 (21) e da Juventus, em quinto lugar, com 41 (22).