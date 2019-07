O internacional ganês Kevin-Prince Boateng, que passou a segunda metade da última temporada cedido pelo Sassuolo ao Barcelona, é o novo reforço da Fiorentina, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga italiana no seu site oficial.Boateng, de 32 anos, chegou ao Sassuolo no início da época passada, mas em janeiro acabou por ser emprestado aos catalães, pelos quais alinhou em quatro partidas.Além de Sassuolo e Barcelona, o médio ofensivo representou Hertha de Berlim, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, AC Milan, Schalke 04, Las Palmas e Eintracht Frankfurt.A Fiorentina não revelou os valores envolvidos no negócio nem a duração do vínculo assinado com o internacional ganês, nascido na Alemanha, que esteve perto de reforçar o Sporting em 2015.