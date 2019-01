Fiorentina, Inter e Nápoles nos 'quartos' da Taça de Itália

O Nápoles, vice-campeão italiano e segundo classificado do campeonato, qualificou-se este domingo para os quartos de final da Taça de Itália, ao vencer em casa o Sassuolo, por 2-0. A formação napolitana, que alinhou com o lateral esquerdo Mário Rui de início, assegurou o triunfo com golos do polaco Milik, aos 15', e do espanhol Fabián Ruiz, aos 74', frente ao 11.º classificado da Serie A.Além do Nápoles, também a Fiorentina avançou na competição, ao vencer por 2-0 na visita ao Torino, com dois golos de Chiesa, já perto do final do encontro, aos 87' e aos 90'+2.Mais dilatado foi o triunfo do Inter Milão, terceiro no campeonato, na receção ao Benevento, sexto classificado do segundo escalão, por 6-2, num encontro em que o médio João Mário alinhou a partir dos 83', ainda a tempo de assistir Candreva para o seu segundo golo. Além do ala italiano, que marcou aos sete e aos 90'+5, também o argentino Lautaro Martínez bisou, aos 48' e aos 66', depois dos tentos do albiceleste Icardi, aos três, na conversão de uma grande penalidade, e do defesa brasileiro Dalbert Henrique, aos 45'+1. Os visitantes marcaram na segunda parte, por Roberto Insigne, aos 58, e Bandinelli, aos 74'.Nos quartos de final, a Juventus, dos portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, vai defrontar o vencedor do encontro entre Cagliari e Atalanta, que está agendado para segunda-feira, enquanto Nápoles e Inter Milão vão disputar uma vaga nas meias-finais diante de AC Milan e Lazio, respetivamente.Já a Fiorentina aguarda o desfecho do embate entre Roma e Virtus, do terceiro escalão.