Fiorentina perde na receção ao aflito Empoli e falha assalto ao pódio da Liga italiana

A Fiorentina perdeu hoje de forma surpreendente na receção ao aflito Empoli, por 2-0, no encerramento da 9.ª jornada da Liga italiana de futebol, e falhou o assalto ao pódio.

No Estádio Artemio Franchi, em Florença, Francesco Caputo, quando decorria o minuto 21, colocou os forasteiros no comando do marcador, que voltou a mexer após o descanso, desta vez por culpa do tento de Gyasi (81), instantes depois de ser lançado em campo.

Assim, o conjunto 'viola' prossegue no quinto posto da classificação, com 17 pontos, juntamente com o campeão Nápoles (quarto colocado), ambos a três da Juventus (terceira).

Já o Empoli deixou a zona perigosa da tabela e ocupa, agora, o 17.º lugar, o primeiro acima da 'linha de água'.

Horas antes, em Udine, o emblema local deu continuidade à série de nove jogos sem vencer para a Serie A, agora na receção ao Lecce (1-1).

Depois de um primeiro tempo sem golos, foi através da marca do castigo máximo que o francês Florian Thauvin deu vantagem à Udinese, aos 49 minutos, com a resposta a surgir por Piccoli (83) na reta final do desafio.

O português João Ferreira foi titular e o compatriota Domingos Quina não saiu do 'banco' dos anfitriões, que seguem no 18.º posto. O Lecce é 10.º, com 13.