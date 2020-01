Fiorentina vence e aplica terceira derrota seguida ao Nápoles

A Fiorentina venceu este sábado por 2-0 em casa do Nápoles, na 20.ª jornada da Liga italiana, e aplicou a terceira derrota seguida aos napolitanos, já a 11 pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Os vice-campeões da Serie A somaram o terceiro desaire seguido no campeonato e têm agora 24 pontos, no 12.º lugar, tendo sido alcançados pelo adversário de hoje, que chegou à vitória por intermédio de Chiesa (26 minutos) e do sérvio Vlahovic (74').

Mário Rui, suspenso, foi uma das ausências da convocatória de Gennaro Gattuso, a par de Koulibaly e Mertens, com o técnico a somar a quarta derrota em cinco jogos no campeonato desde que substituiu Carlo Ancelotti.

Antes, o Sassuolo pôs fim a um ciclo de três derrotas consecutivas ao bater em casa o Torino por 2-1, travando a formação de Turim, que em caso de vitória podia assumir, à condição, o sexto lugar, último de acesso às competições europeias.

No domingo, a líder Juventus recebe o Parma, pelas 19h45, já depois de o Inter de Milão, segundo a dois pontos, jogar em casa do Lecce (14h00), podendo assumir a liderança provisória.

A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, visita o Génova pelas 17h00, enquanto o AC Milan recebe a Udinese pelas 11:30, no primeiro jogo do dia.