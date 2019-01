Foco especial em Cristiano Ronaldo

A Lazio pretende ser a primeira equipa a bater a Juventus na Serie A esta época e a receita do sucesso passa por travar Cristiano Ronaldo. "Vamos ter uma atenção especial. Ele habituou-se rapidamente ao campeonato, o que não é fácil. É o melhor do Mundo, a par de Messi", elogiou Simone Inzaghi, técnico laziale.

Sem poder contar com o castigado Francesco Acerbi – que, com 149 partidas, perseguia o recorde de Zanetti (162) de jogos consecutivos na Serie A –, a formação romana sabe as dificuldades que a esperam no Estádio Olímpico. "Vamos defrontar a equipa mais forte de Itália. Precisamos de uma exibição especial, teremos de entrar totalmente focados porque a Juventus é muito intensa nos primeiros 20 minutos. A partir daí, é tudo cabeça, coração e pernas", frisou o antigo internacional italiano.

Envolta nas movimentações de mercado, a Juventus prepara a deslocação a Roma em mudança. O regresso do central uruguaio Cáceres, que vem substituir Benatia – a caminho do Al Duhail, do Qatar, orientado por Rui Faria –, não retira o foco bianconero, mesmo com a hipótese Pogba em cima da mesa. "É muito difícil", resumiu Massimiliano Allegri na conferência de imprensa de antevisão da partida, na qual o técnico demonstrou respeito pelo adversário de hoje. "Vai ser complicado. A Lazio vai tentar bater um grande pela 1ª vez esta época. Cada vitória é mais um passo rumo ao scudetto", lembrou o treinador. João Cancelo está de regresso às opções, depois de ter sido operado ao menisco do joelho direito.