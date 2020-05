Foi só um susto: Ibrahimovic não tem carreira em risco

São boas notícias para os adeptos do Milan. Zlatan Ibrahimovic não contraiu nenhuma lesão grave e deve ficar afastado dos trabalhos da equipa durante cerca de um mês. O avançado sueco, de 38 anos, lesionou-se ontem, durante um treino, e rapidamente soou o alarme em Itália.





As informações avançadas apontavam para uma lesão gravíssima de Ibrahimovic, que poderia ter rompido o tendão de Aquiles, mas os exames colocaram de parte esse cenário desolador."Ibrahimovic sofreu uma lesão no sóleo do gémeo direito. O tendão de Aquiles está perfeitamente intacto. Daqui a dez dias fará novos exames", revelou o Milan, em comunicado.