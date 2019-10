Balotelli envolvido em nova polémica: «O apanha-bolas viu tudo e contou-me»

Mario Balotelli foi substituído no decorrer do jogo do Brescia com o Génova (que a sua equipa perdeu, por) e ficou furioso. O avançado italiano terá pontapeado a máquina de um fotógrafo que se encontrava junto ao relvado, partindo-a, para grande desgosto do profissional. Massimo Lovati contou tudo no Instagram e deixou uma certeza: a conta da reparação do material será apresentada ao Brescia."Quando o senhor Balotelli foi chamado para ir para o banco, usou a máquina como se fosse uma bola de futebol e chutou-a contra os painéis publicitários. O apanha-bolas viu tudo e contou-me", explicou Massimo Lovati, que tinha a máquina num tripé, junto ao relvado, como de costume, controlando-a remotamente com um fio de 35 metros."Encontrei a máquina e o tripé visivelmente danificados, a caixa também estava partida. A máquina não funciona. Não tenho palavras... Imaginem o que é descarregar as frustrações em cima dos objetos de trabalho das outras pessoas", acrescentou o fotógrafo.Mas Massimo Lovati promete não ficar de braços cruzados. "Falei no final do jogo com o senhor Piovani, diretor do Brescia, e mostrei-lhe os danos na máquina e na objetiva. Disse-lhe que na próxima semana vou levar a máquina a um centro da Canon, em Milão, para que façam um orçamento da reparação ou, se for caso disso, da substituição da câmara, do tripé e da lente. Trata-se de material extremamente delicado que, como é óbvio, não deve ser pontapeado. É preciso respeito. Respeito pelas pessoas que trabalham e pelo seu material."