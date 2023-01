Francesco Totti investigado por branqueamento de capitais

Francesco Totti está a ser investigado por branqueamento de capitais, segundo avança o jornal 'La Verita', em Itália.A investigação terá sido motivada com um empréstimo de 80 mil euros de uma pessoa desconhecida na cidade de Anzio, em Itália. A conta de origem do empréstimo seria da filha de um funcionário do Ministério do Desporto e da Saúde do país. O dinheiro terá acabado por chegar ao antigo craque da Roma por intermédio de um empregado do Ministério do Interior.Totti foi relacionado com outros três casos de branqueamento de capitais, através de contas que tinha com a ex-mulher e um antigo diretor da Roma. O ex-jogador teria passado cinco cheques bancários, tendo também feito uma transferência, a uma empresa com sede em Montecarlo.Pessoas próximas do antigo craque explicaram que se tratou de "pagamentos que realizou pelos dias que passou no casino de Montecarlo, pois é um apaixonado pelo jogo."