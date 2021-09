Franck Ribéry assina pela Salernitana por uma temporada

O internacional francês Franck Ribéry assinou contrato por uma temporada com a recém-promovida Salernitana, da Liga italiana de futebol, após ter terminado o vínculo que o ligava à Fiorentina.

Aos 38 anos, o extremo estava sem clube desde o final de junho e juntou-se à formação de Salerno, próximo de Nápoles, assinando por um ano, com outro de opção.

"É uma paixão incrível [a dos adeptos do clube], e foi por isso que vim. [...] Trago a minha experiência para a equipa", declarou, em conferência de imprensa, após ter sido recebido por centenas de adeptos à porta do Estádio Arechi.

O antigo 7 do Bayern Munique, por quem foi campeão europeu e do mundo, e da seleção francesa, pela qual alinhou em 81 jogos e marcou 16 golos, vai tentar ajudar a Salernitana a manter-se na Serie A, em que compete pela terceira vez.

A equipa conta por derrotas as duas jornadas até aqui disputadas, incluindo com a Roma de José Mourinho (4-0), após ter sido segunda no escalão secundário em 2020/21, assegurando a terceira promoção da sua história, a primeira desde 1998/99.