Franck Ribéry "vai provavelmente" anunciar o fim de carreira

Franck Ribéry está perto de colocar um ponto final na já longa carreira e aos 39 anos da idade. Quem o adianta é o agente do internacional francês."Estamos a avaliar a questão. Ele provavelmente vai anunciar a reforma", referiu David Lippi à 'Agence France-Presse'.Esta temporada, o extremo que está ao serviço dos italianos da Salernitana conta apenas duas presenças oficiais já que se tem debatido com sucessivas lesões.Por seu turno, o jornal 'Il Mattino' adianta que o futebolista que conta 22 temporadas ao mais alto nível e aufere 125 mil euros por mês poderá permanecer no emblema da Serie A italiana, agora como membro da equipa técnica. À sua espera tem um vínculo até 2024.