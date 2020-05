Futebol italiano pode perder até 700 milhões de euros se a competição não regressar

O calcio pode levar um rombo financeiro que pode atingir os 700 milhões de euros, se os planos para recomeçar a competição não puderem avançar. A revelação foi feita por Gabriele Gravina, presdente da Federação Italiana de Futebol, que acrescentou que a paragem competitiva - a Serie A está suspensa desde março - já resultou em perdas económicas estimadas em 500 milhões de euros.





"O papel da federação é colocar o futebol de volta e de impedir uma crise económica com danos irreparáveis para a paixão italiana pelo desporto", confessou Gravina à revista 'Riparte L'Italia'. "Trabalhamos com determinação para assegurar que a Itália seja uma país a reerguer-se, incluindo no futebol, que é um sector económico importante que envolve cerca de 100 mil pessoas."A Federação Italiana vai reunir-se com o ministro do desporto italiano, Vincenzo Spadafora, para discutir o plano de regresso à competição, que prevê jogos a partir de 13 ou 20 de junho. "Temos trabalhado com o Governo para criar condições para que o futebol profissional regresse. Isto porque só o regresso aos relvados pode parar o colapso de receitas, que superam os 700 milhões de euros. Mais de 500 milhões de euros já foram perdidos devido à quarentena da Covid-19."