Futebol italiano pondera regresso ao trabalho após a Semana Santa

O 'Corriere dello Sport' adianta este domingo que o futebol italiano pondera regressar ao trabalho depois da Semana Santa, embora o Governo tenha decidido prolongar o estado de emergência até 2 de maio.





De acordo com o jornal italiano, os primeitos passos para esse regresso foram dados numa reunião entre o ministro do Desporto e da Juventude, Vicenzo Spadafora, e o presidente da Federaçãpo Italiana de Fuebol, Gabriele Gravina.Os clubes só poderão voltar aos treinos, para uma espécie de pré-temporada, com parece favorável do Governo. Para o final desta semana está prevista nova reunião.