Futebolista italiano expulso antes de entrar porque estava a... urinar atrás da baliza

O estádio Leonardo Garilli foi palco de um episódio inusitado no domingo, num jogo entre o Piacenza e o Lecco, na 3ª divisão do futebol italiano. O treinador do Lecco, Luciano Foschi lançou vários jogadores para aquecimento, sendo um deles Cristian Bunino, que não chegaria a entrar nas quatro linhas mas não por opção técnica.O avançado italiano, de 26 anos, preparava-se para entrar em campo ao minuto 76 mas, antes disso, foi expulso com um cartão vermelho direto. Razão? Bunino foi visto pelo juiz da partida a urinar nas imediações do relvado, gesto considerado como conduta anti-desportiva. Atrás de uma das balizas, a aflição de Bunino falou mais alto já que o treinador já havia dado a ordem para entrar e não havia tempo de voltar ao balneário.No final da partida que terminou com 0-0 e 11 jogadores para cada lado, o técnico do Lecco comentou o episódio insólito. "Estava a lançá-lo para o jogo. Este é o regulamento, certamente que deve ser aplicado, mesmo que eu esperasse bom senso como um aviso porque o Bunino não ofendeu ninguém e não foi visto por ninguém", frisou Foschi.