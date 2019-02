Futebolista italiano que caiu inanimado está "fora de perigo"

Drama: Momento em que jogador italiano cai inanimado no relvado Drama: Momento em que jogador italiano cai inanimado no relvado

O hospital de Lecce revelou esta sexta-feira que o futebolista Manuel Scavone está "fora de perigo", depois de ter caído inanimado no arranque do jogo Lecce-Ascoli , da 2.ª liga italiana."A sua condição é boa", revelou o hospital, em comunicado, acrescentando que foram feitos vários exames e que todos eles se revelaram negativos. O jogador vai manter-se no hospital em observação durante 24 horas.Manuel Scavone perdeu hoje os sentidos após um choque com um adversário no jogo Lecce-Ascoli, levando à interrupção definitiva do encontro, que será reatado em data a anunciar.Foi nos instantes iniciais da partida que uma disputa aérea com Beretta resultou em pancada na cabeça, com o atleta a perder os sentidos imediatamente antes de cair inanimado.O futebolista, 31 anos, foi assistido de imediato, acabando por recuperar os sentidos e ser transportado ao hospital.