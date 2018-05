A Serie A italiana só termina amanhã e esse dia pode ser memorável para um jovem português. Tiago Dias, extremo de 20 anos, foi convocado por Gennaro Gattuso para a receção à Fiorentina.O treinador conhece-o bem da equipa de Primavera que orientou no início desta temporada. O antigo médio teve um papel decisivo para a contratação do ex-Benfica e não hesitou em dar-lhe este prémio na última jornada do campeonato.Tiago Dias foi contratado pelo Milan em agosto. O extremo tinha apenas mais um ano de ligação às águias e em Itália assinou até 2020.

Autor: Ricardo Vasconcelos