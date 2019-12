Gattuso exige garra e classe ao Nápoles

Ivan Gattuso foi apresentado como treinador do Nápoles e mostrou-se ambicioso. "O nosso objetivo é alcançar uma classificação que nos coloque na Champions na próxima época [o clube está a oito pontos do top 4]. O Nápoles não pode falhar essa vitrina. Há que mostrar determinação, garra e bom futebol. Não tenho medo de nada!"

O ‘Rino’ elogiou Carlo Ancelotti, o antecessor. "Ele para mim é como um pai. Falámos esta manhã e ele demonstrou, uma vez mais, ser uma pessoa maravilhosa. Informou-me sobre aquilo que a equipa pode melhorar", contou Ivan Gattuso, revelando que teve a primeira conversa com Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, no domingo.