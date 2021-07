Gattuso explica relação com Jorge Mendes e arrasa redes sociais: «Não perco tempo com coisas tontas»

Gennaro Gattuso assumiu o comando técnico da Fiorentina, mas acabou por sair da formação de Florença, apenas 23 dias depois de ter sido oficializado. A imprensa italiana diz que o treinador e o empresário português, Jorge Mendes, não concordaram com a estratégia que os 'viola' traçaram para este mercado de verão, mas o técnico não entra em muitos detalhes. De qualquer forma, em entrevista ao diário 'La Repubblica' esclarece a sua relação com o agente.





"Ele é um amigo. Tem muita experiência e dá-me conselhos sobre a minha carreira. Respeito sempre os papeis de cada um: as transferências não me dizem respeito, são da alçada dos diretores", explicou Gattuso, de 43 anos."Sou um treinador ambicioso e quero jogadores fortes e funcionais na minha equipa. Independentemente do empresário", acrescentou.A Fiorentina terá ficado insatisfeita com as comissões exigidas por Jorge Mendes na transferências de Sérgio Oliveira, do FC Porto. Um negócio que não chegou a acontecer."Eu não posso falar sobre isso, mas repito que nunca me encontrei com o presidente da Fiorentina", explicou Gattuso. Rocco Commisso, o líder dos viola, revelou que o treinador e o clube não podiam falar sobre o sucedido por causa de uma cláusula de confidencialidade que os advogados do técnico incluíram no acordo de rescisão do contrato.Gattuso esteve também na mira do Tottenham, mas acabou por não assinar devido a umas alegadas declarações que terá proferido há alguns anos, que foram consideradas racistas e sexistas. "Custa-me acreditar que esse tenha sido o motivo, quanto muito lembraram-se da minha luta com o Joe Jordan em 2011", sublinhou, referindo-se a quezília num jogo entre o Milan e o Tottenham, para a Champions."Seguramente não sou racista, sexista nem homofóbico. Antigas declarações minhas foram deturpadas. Por que não perguntam a antigos companheiros meus ou jogadores que tenha treinado como era a minha relação com eles? Não posso perder tempo com coisas tontas, a minha experiência como treinador tem de contar", acrescentou."O ódio que se espalha nas redes sociais é muitas desvalorizado. Eu sou uma figura pública e tenho a força para reagir, mas nem toda a gente o consegue fazer. Há quem se atire de uma janela, porque são fracos e não aguentam. Isto é um problema sério, por que motivo ninguém faz nada em relação a isto?", questiona Gattuso.E prossegue: "Eu não vivo no passado, tenho filhas que usam as redes sociais, não entendo o exibicionismo. Por que vou publicar uma foto minha num barco com a minha família ou num restaurante? Quero dizer aos mais jovens que vivam a sua vida e não as dos outros."