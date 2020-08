Gattuso: «Parar Messi? Só em sonhos ou na PlayStation do meu filho»

O Nápoles acabou a Serie A no 7.º lugar mas tem presença assegurada na Liga Europa da próxima época por ter conquistado a Taça de Itália. Agora, a equipa orientada por Gennaro Gattuso centra todas as atenções na Liga dos Campeões e no duelo da 2.ª mão dos oitavos-de-final frente ao Barcelona, que poderá jogar-se em Portugal devido ao número de casos de Covid-19 na Catalunha. No primeiro jogo, em Itália, registou-se um empate (1-1) e por isso os catalães estão em vantagem na eliminatória.





Ontem, após o último jogo do campeonato - vitória (3-1) sobre a Lazio -, Gattuso abordou a partida da Champions e reagiu de forma irónica e divertida quando confrontado com as possibilidades de conseguir travar o argentino Lionel Messi. "Só posso marcá-lo em sonhos ou ligando a PlayStation do meu filho e selecionando o Gattuso com a camisola do Milan, quando pesava menos 15 ou 20 quilos do que peso agora" afirmou, entre risos, o técnico italiano.