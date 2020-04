Gattuso renuncia à totalidade do seu salário para ajudar funcionários do Nápoles

Gennaro Gattuso pode ser uma personagem polémica no Mundo do futebol, mas a verdade é que por estes dias está a ser alvo dos maiores elogios em solo italiano, já que terá recentemente tomado a decisão de abdicar da totalidade do seu salário de forma a compensar os cortes nos vencimentos dos funcionários do Nápoles devido ao surto do coronavírus.





A verdade é que, apesar do seu feitio 'peculiar', Gattuso é também conhecido pelos seus gestos solidários, como aquele que protagonizou no ano passado, quando na hora de reclamar uma compensação junto do AC Milan após ser despedido decidiu abdicar da verba em prol dos seus colegas de equipa técnica. No OFI Creta, por exemplo, antes de sair dos gregos pagou os salários dos seus ex-futebolistas, que não recebiam há alguns meses.