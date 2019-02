General Zanetti mete ordem na casa milanesa

O caso que envolve Mauro Icardi e a sua mulher e agente Wanda Nara fez a mostarda chegar ao nariz de Javier Zanetti, vice-presidente do Inter Milão.

Depois do sorteio dos quartos-de-final da Liga Europa, que determinou um duelo da turma nerazzurra com os alemães do Eintracht Frankfurt, o antigo médio argentino foi direto ao assunto, mostrando que a direção milanesa está a perder a paciência para os avanços e recuos no processo de renovação do avançado argentino, que tantas dores de cabeça e intensa polémica está a gerar em Itália e não só.

"Quando existem problemas no balneário, as pessoas têm de se confrontar olhos nos olhos e falar. Só assim se consegue ter um grupo forte, coeso e com condições para vencer. Não falei diretamente com o Mauro, mas não gosto daquilo que se está a criar em torno dele", declarou Zanetti, que como capitão do Inter metia todos os colegas em sentido apenas com o olhar.

E o ‘general’ foi mais longe: "Ninguém é mais importante do que a equipa. Dar a cara é sinónimo de empenho e preocupação pelo bem comum. Os companheiros respeitam-te apenas pelo que fazes dentro e fora de campo. Ouçam as palavras do Handanovic."

A alusão ao guarda-redes do Inter prende-se com o facto de o guardião esloveno de 34 anos ter declarado, na sequência da destituição de Icardi do cargo de capitão, que não interessa quem enverga a braçadeira quando há união no grupo de trabalho.

"Nada muda agora que sou capitão. O importante é estar empenhado todos os dias e falar cara a cara com os companheiros. E juntos conseguimos alcançar tudo o que quisermos", assumiu.

O recado está mais do que dado, e desta vez pela voz de Zanetti. Icardi que comece a ter juízo...