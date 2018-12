Génova anuncia contratação Prandelli como treinador

O Génova anunciou esta sexta-feira a contratação do treinador Cesare Prandelli, que substituirá Ivan Juric, despedido após a eliminação da Taça de Itália, na quinta-feira, frente a uma equipa do terceiro escalão.Em comunicado, o clube, no qual alinham os portugueses Pedro Pereira, Miguel Veloso e Iuri Medeiros, refere que Prandelli, de 61 anos, dirigirá o treino de hoje e será apresentado oficialmente no sábado.O croata Ivan Juric, que já tinha orientado a equipa genovesa em 2016 e 2017, substituiu Davide Ballardini, em outubro passado, não tendo conseguido qualquer triunfo desde então.O Génova, que na altura da saída de Ballardini ocupava a 11.ª posição, é atualmente 14.º classificado da liga italiana, e foi afastado da Taça de Itália pelo Virtus Entella, da terceira divisão, no desempate por grandes penalidades (7-6), depois do empate a três no final do prolongamento.Cesare Prandelli já passou por vários clubes transalpinos, o último dos quais a Fiorentina, em 2010, foi selecionador de Itália, entre 2010 e 2014, passando depois pelos turcos do Galatasaray, pelos espanhóis do Valência e pelo Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.