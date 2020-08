Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Génova vence na receção ao Hellas Verona de Miguel Veloso e garante manutenção na Serie A Antiga formação do médio português beneficiou ainda do triunfo do Parma, de Bruno Alves, diante do Lecce





• Foto: Génova