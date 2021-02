Génova vence Nápoles e impede ataque ao quarto lugar da Serie A

O Génova venceu este sábado por 2-1 o Nápoles, para a 21.ª jornada da liga italiana, liderada pelo Inter Milão, e impediu a formação napolitana de 'encostar' na Roma, que perdeu por 2-0 com a Juventus.

Com a derrota frente ao Génova, ao fim de 17 partidas entre ambas as equipas, o Nápoles permanece no quinto lugar, com 37 pontos e menos um jogo, a três da Roma (quarta), do treinador Paulo Fonseca, e a 10 do líder Inter Milão.

Dois golos do macedónio Goran Pandev, aos 11 e 26 minutos, coroaram em vantagem a eficácia do Génova, que fez apenas dois remates na primeira parte, frente a um Nápoles mais rematador, dominador e ofensivo, mas perdulário na finalização.

O Nápoles, do lateral português Mário Rui, que por três vezes rematou por cima da baliza do Génova, reduziu por Matteo Politano (2-1), aos 79 minutos, e teve dois remates devolvidos pelo ferro da baliza defendida por Mattia Perin.

Após ter perdido por 6-0 na primeira volta, a eficaz formação genovesa segurou a conquista dos três pontos com muito trabalho para o guarda-redes Mattia Perin e 'travou' a hipótese do Nápoles encurtar a diferença para o quarteto na frente da Série A.

O Génova ascendeu provisoriamente ao 11.º lugar, com 24 pontos, enquanto o Nápoles é quinto, com 37, em igualdade pontual com a Lazio (sexta) e Atalanta (sétima), que hoje empatou a 3-3 com o Torino, após ter estado a vencer por 3-0.