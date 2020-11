Génova vence Sampdoria no clássico da cidade na Taça de Itália

O Génova conseguiu esta quinta-feira o apuramento para os oitavos de final da Taça da Itália, ao ganhar por 3-1 à Sampdoria, em mais um clássico daquela cidade do norte de Itália.

A Sampdoria jogou como equipa da casa no estádio Luigi Ferraris, mas neste caso isso pouco importa já que ambas as formações partilham a utilização do campo, por se tratar de um estádio municipal.

Com Adrien Silva a titular, a Sampdoria começou melhor que o seu adversário de hoje e foi para intervalo a ganhar por 1-0, golo de Valerio Verre, aos 18 minutos.

Na segunda parte, o Génova dominou e marcou por três vezes - Scammaca (60, 72), Lerager (78) - e agora vai defrontar a Juventus.

Também hoje, ficou quase fechado o quadro da próxima ronda da Taça, com os 2-0 do Torino ao Virtus Entella, da Serie B. Agora, só falta disputar o Empoli-Brescia, que foi adiado.