Gianluca Vialli recuperado de um cancro no pâncreas

Gianluca Vialli, antigo jogador da Sampdora, Juventus e do Chelsea está recuperado de um cancro no pâncreas, que o obrigou a ciclos de quimioterapia durante 17 meses. A revolução foi feita pelo próprio, em entrevista ao 'La Repubblica': "Estou bem", vincou.





"Em dezembro, concluí 17 meses a fazer quimioterapia, um clico de oito e outro de nove meses. Foi difícil, mesmo para alguém resistente como eu, tanto fisica, como psicologicamente. Os exames não apresentam sinais de doença. Estou feliz", assinalou o italiano, explicando o alívio que sente, nesta altura: "Recuperar a minha saúde significa voltar a ver-me ao espelho, ver o cabelo crescer, não ter de desenhar as sobrancelhas com um lápis. Sinto-me um sortudo, comparando com muitos outros".O antigo avançado, agora com 55 anos, não esquece, nesta altura, todos aqueles que em Itália não tiveram a mesma sorte que ele, e que, devido ao coronavírus, foram obrigados "a morrer sozinhos". "Os familiares não os podem visitar em caso de contágio, os funerais não podem ser realizados. Esta crise vai deixar cicatrizes profundas no país. Cicatrizes morais, emocionas e económicas", perspetivou.Tal como a maioria dos compatriotas, Vialli está obrigado a estar isolado, devido à pandemia, mas explica que tem aproveitado esta fase para ter momentos de "introspeção". "Nesse silêncio enorme que nos cerca, durante o bloqueio, há uma atmosfera zen. É possível o canto dos pássaros, vimos que a poluição e os fumos desapareceram. E lembramo-nos que muitos gozaram com o que disse a jovem Greta Thunberg. Só espero que possamos ter a capacidade de manter a solidariedade no futuro. Vamos continuar a apoiar os profissionais de saúde, essas pessoas generosas, com grande capacidade física e mental", sublinhou.