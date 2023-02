«Ninguém quer o velho San Siro»: Milan e Inter reuniram com câmara de Milão

Giuseppe Sala, presidente da câmara de Milão, reuniu esta terça-feira com os clubes residentes no estádio de San Siro. Os clubes querem esclarecer onde vão disputar os seus jogos e mostram intenções de abandonar o estádio.O edil da cidade italiana falou aos jornalistas no final da reunião e revelou as conclusões da conversa com os clubes. "Ninguém mais quer o velho San Siro", revelou. Milan e Inter tinham intenções de construir um estádio sobre o atual, mas, depois da proibição da sua demolição, clubes garantiram que querem abandonar o estádio.A partilha do recinto, que dura desde 1947 quando o Inter começa também a usar o estádio, pode chegar ao fim. Os clubes têm diferentes planos para as suas futuras casas. Por um lado, o Milan, que neste momento se encontra estável financeiramente, procura construir um estádio novo na periferia da cidade, na zona de La Maura. Scaroni, presidente dos rossoneri, já tinha revelado em janeiro que o Milan está "disposto a construir seu próprio estádio".O Inter, que neste momento não se encontra com a mesma disponibilidade financeira, ainda não se comprometeu a um plano. Os rivais não confiam que o Inter tem a capacidade para entrar num projeto conjunto e criaram o plano em La Maura sem falar com o clube azul e negro. O plano final dos nerazzurri é remodelar o San Siro - tratado pelos adeptos do clube como Giuseppe Meazza – sendo que seria a opção mais barata.Sala sublinhou que há planos de ambos os lados, mas o Milan é o clube com mais vontade de mover-se. Qualquer que seja a conclusão, Sala expressou que, como cidadão de Milão, sente-se amargurado por pensar que o emblemático estádio italiano, palco de final de Liga dos Campeões, palco de Mundial e Europeu, palco de confrontos entre os dois rivais, pode agora estar perto de ficar deserto.