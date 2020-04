'Gosto' de Icardi volta a deixar adeptos do Inter em fúria

Mauro Icardi entrou em confronto com o Inter no verão passado, foi emprestado ao Paris SG e não se avizinha nada pacífico o eventual regresso do argentino a Milão no final desta época. Após várias polémicas com os adeptos nerazurri, Icardi acumulou mais uma e tudo por causa de um 'like' no Instagram de Bojan Krkic.

O espanhol recordou a 2.ª mão das meias-finais da Champions a 28 de abril de 2010 entre Barcelona e Inter, treinador por José Mourinho, no Camp Nou. Os catalães venceram por 1-0, mas o 3-1 da 1.ª mão em Itália chegou para o Inter seguir para a final.



Acontece que, já na compensação, o árbitro anulou um golo a Bojan Krkic que dava o apuramento do Barça e que hoje em dia seria analisado pelo VAR e muito provavelmente validado. E por isso Bojan legendou várias fotos desse encontro com um "aniVARsario".



Ora Icardi decidiu 'gostar' dessa publicação e isso deixou os adeptos do Inter furiosos, originando inúmeros comentários insultuosos dirigidos ao argentino.