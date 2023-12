Governo italiano deixa cair 'lei Beckham' e os clubes temem o pior

O Governo italiano vai acabar na próxima época com o Decreto Crescita (conhecido como 'lei Beckham'), no qual os clubes têm direito a uma redução de 50% nos impostos sobre os salários dos jogadores estrangeiros. A medida irá aumentar a despesa dos clubes e diminuir o interesse dos futebolistas em atuar no país.Esta decisão foi tomada em Conselho de Ministros, que - de acordo com a imprensa italiana - foi "muito tenso", com Matteo Salvini, vice-presidente do Governo italiano, a ser um dos que mais defenderam o fim da 'lei Beckham', considerando que dar continuidade a esse benefício "seria imoral".A Serie A expressou grande preocupação, lembrando que assim vai ser retirada "competitividade às equipas, com menor venda de bilhetes e recursos para a formação e também menos receitas fiscais".