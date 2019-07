Guarda-redes Daniel Clemente é reforço do Grumentum Val d'Agri

O guarda-redes português Daniel Clemente, de 21 anos, é reforço dos italianos do Grumentum Val d'Agri, que há pouco mais de um mês garantiram a subida à Serie D do futebol transalpino.

Na época passada Daniel Clemente esteve ao serviço dos sub-23 do Portimonense e, depois, do União da Madeira. O guardião fez boa parte da sua formação no Sporting de Braga, chegando à equipa B, e daí transitou para o Lusitano de Vila Real de Santo António, antes de ingressar no Portimonense.