Handanovic: «Pensávamos que o coronavírus era algo menos sério»

O guarda-redes do Inter, Samir Handanovic, reconheceu esta segunda-feira que o coronavírus foi desvalorizado nos primeiros tempos em Itália.

"No começo de tudo, pensávamos que era algo menos sério do que realmente é. Estamos cientes do que está a acontecer e seguimos o que nos dizem. Há preocupação, como é normal", salientou o esloveno de 35 anos.

Os jogadores do Inter são acompanhados pela equipa técnica via telefone, mas o guardião admite que é difícil estar focado nesta altura. "Treinamos em casa dentro do possível e vamos vendo vídeos de jogos antigos. Todos devem ser responsáveis", adiantou.