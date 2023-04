Hellas Verona de Miguel Veloso vence Bolonha mas continua em zona de despromoção

O Verona venceu esta sexta-feira na receção ao Bolonha, por 2-1, a abrir a 31.ª jornada da Liga italiana de futebol, e alcançou pontualmente o Spezia, 17.º, que o antecede, embora se mantenha em zona de despromoção.

A equipa da casa teve sempre o jogo controlado, fez o 1-0 a terminar a primeira parte, aos 45'+6 minutos, na execução de um penálti pelo avançado Simone Verdi, o qual bisou já na segunda parte, aos 62, tornando-se na principal figura da partida. O Bolonha ainda logrou reduzir perto do fim, aos 90+4 minutos, pelo médio argentino Nicolas Dominguez, mas nunca chegou a fazer perigar o triunfo do Verona, que não teve, desta vez, o contributo do internacional português Miguel Veloso, que não saiu do banco.

Com estes três pontos, o Verona continua em 18.º lugar, o primeiro da zona de despromoção, mas soma os mesmos pontos do Spezia, 17º, com 26 pontos, o qual se desloca no sábado a Génova, para defrontar o 'lanterna vermelha' Sampdoria.

A Serie A é liderada pelo Nápoles, com 75 pontos, seguido da Lazio, com 61, da Juventus, com 59, da Roma, de José Mourinho, com 56, do AC Milan, com 53, e do Inter, sexto classificado, com 51.