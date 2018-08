Após quatro horas de reunião, Juventus e Milan acertaram ontem a transferência de Gonzalo Higuaín para San Siro, através de um empréstimo no valor de 15 M€, com opção de compra para os rossoneri no valor de 40 M€. Contudo, os clubes devem reunir-se hoje novamente pois, no mesmo negócio estão incluídos os centrais Caldara e Bonucci. O primeiro deve seguir os passos do avançado argentino – apesar de ter sido apresentado no dia a seguir a Cancelo como... reforço – enquanto Bonucci prepara o regresso a Turim. A imprensa italiana referia ontem que os fãs da Signora não veem com bons olhos o regresso do central que, há um ano, não hesitou em trocar a Juve pelo Milan.