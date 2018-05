Higuaín parece ter os dias contados na Juventus e, segundo a imprensa italiana, pode rumar ao Inter ou ao Chelsea. A Juve quer contratar Icardi, mas não está disposta a pagar ao Inter os 110 M€ da cláusula de rescisão, acenando com 50 M€ e... Higuaín. O Chelsea também é hipótese para o Pipita, que aí se reencontraria com Sarri, que o dirigiu no Nápoles.