Higuaín não convenceu AC Milan e pode estar de saída

A vida não está fácil para Gonzalo Higuaín... Depois de ter sido expulso no jogo frente à Juventus , esta sexta-feira a o 'Corriere dello Sport' revela que pode estar perto do fim a passagem do argentino pelo AC Milan, já que o emblema milanês não estará muito inclinado para exercer a cláusula de opção de compra que dispõe, na ordem dos 36 milhões de euros.Lembre-se que o AC Milan já tinha pago o empréstimo por uma temporada do avançado a peso de ouro, desembolsando no início da temporada 18 milhões de euros . Um investimento que ainda não convenceu os responsáveis rossoneri, que certamente esperavam mais do que sete golos em 13 partidas por parte do avançado de 30 anos.Com a porta milanesa a fechar-se, Higuaín poderá ter de pensar noutros destinos e, segundo o 'The Sun', o seu futuro poderá passar pelo Chelsea, clube que terá sido aconselhado pelo empresário de Jorginho, o brasileiro João Santos, a avançar para a contratação de Pipita já em janeiro.