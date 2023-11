História antiga com dados novos: Como o Inter 'roubou' Lautaro ao At. Madrid

Os mais atentos ao futebol internacional já ouviram a história de como Lautaro Martínez, craque argentino do Inter, esteve à beira de assinar contrato com o Atlético de Madrid em 2018, ao invés de rumar ao gigante italiano.

Contudo, Piero Ausilio, diretor desportivo dos milaneses, contou novos detalhes sobre a forma como tudo aconteceu e o mérito que duas antigas figuras do clube tiveram para este desfecho.

"Foram dias intensos e muito frenéticos. Foi um verdadeiro esforço de equipa. A chegada dele foi muito particular, porque estava tudo certo para ser jogador do Atlético de Madrid. Mas conseguimos trazê-lo para Milão. Foram dias loucos", iniciou.

"Foi resultado de um trabalho de equipa do Zanetti, em contacto com os agentes, e o Milito, que também me ajudou muito. No final ficámos com o jogador e isso é o mais importante", registou.