História de amor do filho de Ancelotti levou Fabián Ruiz para o... Nápoles

Contratado esta temporada pelo Nápoles ao Betis a troco de 30 milhões de euros, Fabián Ruiz poderia ter tido um diferente destino caso Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, não andasse em passeios românticos por Sevilha durante o último ano... Segundo o próprio jogador, de 22 anos, a sua carreira mudou precisamente devido a uma das aventuras amorosas do filho do técnico dos napolitanos, que com constantes visitas a Sevilha acabou por ficar de olho num médio que despontava no relvado do Benito Villamarín."O filho do Carlo namorava com uma miúda de Sevilha, que conheceu em Madrid, e quando ia lá normalmente ia ao estádio ver os jogos do Betis e do Sevilha. Foi nessa altura que me viu jogar. Depois, quando conheci a miúda agradeci-lhe...", contou o médio, em declarações à Onda Cero.A transferência deu-se no defeso, a troco de 30 milhões de euros, e acabou por dar uma lufada de ar fresco ao meio campo do Nápoles, com o médio a ter até ao momento dez jogos disputados, nos quais marcou dois golos.