Homens que assaltaram jogador do Milan à mão armada já foram presos

A imprensa italiana dá conta esta quarta-feira que a polícia prendeu os dois indivíduos que terão assaltado Samu Castillejo, avançado espanhol do Milan.





O jogador escreveu anteontem no Instagram que dois jovens lhe apontaram uma arma à cara, quando se encontrava dentro do carro. Roubaram-lhe um relógio de luxo, avaliado em 80 mil euros, e puseram-se em fuga.Castillejo descreveu os meliantes à polícia e isso foi importante para as autoridades fazerem hoje a detenção. Tinham na sua posse um relógio idêntico ao que fora roubado na véspera ao jogador do Milan.