Iaquinta condenado a dois anos de prisão

O antigo jogador italiano Vincenzo Iaquinta foi esta quarta-feira condenado a uma pena de dois anos de prisão por posse ilegal de armas, no âmbito de um processo relacionado com a associação mafiosa Ndrangueta.O tribunal de Reggio Emilia decidiu assim não aplicar a pena pedida pela Direção Antimáfia, que queria que Iaquinta passasse seis anos na cadeia por participação em negócios mafiosos. Também o pai do jogador foi condenado, no seu caso a 19 anos de prisão.Tanto Iaquinta como o pai reagiram mal à leitura da sentença, chamando "ridículos" aos juízes e apelidando a decisão de "uma vergonha".Vincenzo Iaquinta jogou até 2011/12, tendo o Cesena sido o último clube que representou, por empréstimo da Juventus. Foi campeão do Mundo em 2006 com a seleção italiana.