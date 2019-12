Ibrahimovic cada vez mais perto do AC Milan

Poderá estar por dias o regresso de Zlatan Ibrahimovic ao ativo, à Serie A em particular. Segundo adiantam tanto 'Gazzetta dello Sport' como 'Corriere della Sera', o AC Milan terá apresentado nas últimas horas uma proposta melhorada ao avançado sueco, que agora parece bastante tentado a aceitar um retorno ao emblema transalpino.





Ao que avançam os dois jornais italianos, a nova oferta contempla um acordo válido por seis meses, renovável de forma automática por mais um ano com base nas performances do avançado, nomeadamente golos marcados. Esta oferta agrada muito mais ao avançado, que inicialmente apenas teria a renovação automática com base nos feitos coletivos, nomeadamente um possível apuramento para a Liga dos Campeões ou Liga Europa da próxima temporada.A expectativa do AC Milan será contar com o avançado sueco no regresso da equipa aos treinos depois da pausa natalícia, marcada para 30 de dezembro. A confirmar-se este retorno, refira-se, Ibra voltará a vestir a camisola do clube milanês depois de lá ter atuado entre 2010 e 2012.